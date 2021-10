Reuniones aquí y allá, llamadas y vitalicios dando la voz de alarma y una dirigencia desestructura que no da las mejores señales. Lo que pasa hoy en Olimpia puede equipararse a una auténtica película de terror.

En este sentido, Miguel Brunotte, en pro de dar algo de calma a los hinchas, se hizo sentir mediante una serie de vídeos en los que explicó cómo va la mano con el tema de los 53 millones de dólares.

“Nuestra deuda aproximada al cierre de diciembre 2020 es de 53 millones de dólares. De estos 53 millones tenemos ya calzados unos 15 millones de dólares a través de los sponsors. Nos quedan 38 millones de dólares que tenemos que pagar”, comenzó.

Brunotte indica que de esos 38 millones, “tenemos 11 millones de dólares que ya están reestructurados con los bancos a un plazo de 8 años, con 3 años de gracia”.

“Que significa esto, tenemos 27 millones de dólares remanentes de los cuales hoy 7 millones de dólares ya están reestructurados a través del esquema de los bonos del fideicomiso. Nos quedan un saldo de 20 millones de dólares que tenemos que trabajar”, alegó.

El sucesor de Marco Trovato también añadió a su exposición que -ya con la vuelta de la ‘normalidad’ pos Covid-19- los ingresos del club volverán a rondar “entre 15 y 20 millones (dólares) anuales” lo que, sumado al recorte presupuestario, ayudará a oxigenar las cuentas.

“Nadie imaginó en enero del 2020 que vendría la tormenta perfecta (pandemia). Veníamos de un tetra y tomamos la decisión de dar un paso más (contrataciones millonarias) a nivel internacional. El Olimpista lo entiende”, justificó.

“Tenemos que ir de unos 13, 14 millones que teníamos en costos tenemos que ir a la mitad ¿y cómo se hace eso? Fácil, reestructurando las áreas principalmente lo que es el fútbol de primera división. ¿Cuál es el plan en concreto?, llegar a unos egresos de más o menos 7 a 8 millones como máximo por año de estos 13, 14 inclusive que teníamos y apuntar a ese ingreso de 15 a 20 millones de dólares”, insistió.

Por último, Brunotte hizo un llamado a la tranquilidad y a la unión de los olimpistas. Aseguró que esta es una de las tantas crisis que quedará en la historia del club y que “de esta salimos todos juntos”.

“Los números no son lindos, las deudas no son lindas; pero les aseguro que los número son los correctos. Con esa diferencia trabajar no solamente en lo que es el pago de la deuda en los próximos años sino fortalecer al club en lo deportivo y volver a la gloria que tanto buscamos”, sentenció.

La Asamblea será el 11 de noviembre próximo a las 16:00. El socio tiene la última palabra.