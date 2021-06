Las selecciones de Argentina y Chile se enfrentarán hoy (17:00 de Paraguay) en el debut del Grupo A de la Copa América en un duelo que no solo enfrenta a dos candidatos al título, que se vieron las caras hace diez días, sino a los equipos que dirimieron dos de las tres últimas Copas América.

El seleccionado chileno ganó la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016 al superar por penales a los argentinos.

En la Copa América de Brasil 2019 se enfrentaron en el partido por el tercer puesto, que ganó la Albiceleste, que además sufrió la expulsión de Lionel Messi.

Hace diez días se vieron las caras en las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 e igualaron 1-1 en Argentina.

Sin el lateral derecho del Villarreal Juan Foyth ni el volante ofensivo del Sevilla Lucas Ocampos, titulares ante la Roja y desconvocados por Lionel Scaloni por su bajo rendimiento, se prevé que en su lugar ingresen Gonzalo Montiel y Nicolás Domínguez, respectivamente.

Además, el zaguero Cristian Romero, titular ante Chile, sufrió una sobrecarga muscular en la cara posterior del muslo izquierdo el martes en el empate ante Colombia por 2-2 y está en duda.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, realizó varias modificaciones en los últimos dos encuentros y no hay certezas sobre cuál será la alineación titular, aunque tendrá los 28 jugadores a disposición, incluso el portero Franco Armani que dejó de dar positivo en su testeo PCR y podrá viajar con sus compañeros.

El portero Emiliano Martínez, el lateral derecho Gonzalo Montiel, los centrocampistas Leandro Paredes y Rodrigo De Paul y los delanteros Lionel Messi y Lautaro Martínez son los únicos que parecen tener un lugar asegurado en el once inicial.

Chile, por su parte, afronta esta Copa América con varios supervivientes de la 'generación dorada' que ganó las ediciones de 2015 y 2016.

Arturo Vidal, Claudio Bravo, Charles Aránguiz y Gary Medel son la columna vertebral de un equipo que también tiene a algunas jóvenes promesas del torneo doméstico, como el delantero Luciano Arriagada, que ha marcado tres goles en ocho partidos con el Colo Colo, los centrocampistas Marcelino Núñez y Pablo Aránguiz y el defensa Daniel González.

Mauricio Isla, Eduardo Vargas y Eugenio Mena, ganadores igualmente de aquellos dos títulos continentales, o Erick Pulgar, que levantó la Copa de 2016, también son parte del equipo.

El gran golpe que sufrió La Roja en la antesala del debut fue la lesión de Alexis Sánchez, que fue descartado para al menos la primera fase del certamen por una lesión muscular de "plantar delgado".

El seleccionador, el uruguayo Martín Lasarte, decidió dejar fuera de la Copa a los referentes Jean Beausejour, Fabián Orellana y Luis Jiménez, que fueron citados para los últimos dos partidos de las eliminatorias.

Chile llega a este encuentro tras igualar ante Argentina y Bolivia por 1-1.

Al igual que su par de la Albiceleste, Lasarte no tiene un once ideal e incluso no descarta modificar la formación y jugar ante la Albiceleste con tres centrales y dos laterales.

Tras este encuentro, Argentina se medirá con Uruguay y Chile con Bolivia.

Paraguay es el otro equipo que integra el Grupo A.

Los cuatro mejores se clasificarán para los cuartos de final.

- Alineaciones probables:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Nicolás Domínguez y Lautaro Martínez.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Pablo Galdames, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Jean Meneses; Eduardo Vargas y Jean Meneses.

Seleccionador: Martín Lasarte.

Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán, asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Jhon León.

Estadio: Nilton Santos, de Río de Janeiro.