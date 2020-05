“Julio Dos Santos es un jugador sin nivel. Hace dos años que no juega y cobra millones”, dijo Ojeda a nuestro diario.

El ex volante mixto azulgrana, dos veces campeón con el Ciclón no tiene dudas de lo que haría en caso de ser alguien con peso de decisiones en la entidad de barrio Obrero.

“Lo sacaría del club. No puede creerse el Lionel Messi o Cristiano Ronaldo para que diga que nadie puede hablar de Cerro”, fustigó.

Todo se origina a las opiniones de Víctor Hugo Mareco, ex defensor de Olimpia, Cerro Porteño y Brescia de Italia. Este hizo referencia a las ganancias de los atletas y la situación actual.

Comentó en sus redes sociales que no cree que los futbolistas de Cerro Porteño pasen hambre siendo beneficiados con sueldos bastante onerosos.

A esas palabras, Dos Santos respondió diciendo que no es apropiado que un ex jugador opine de sus colegas y haga referencia a cosas puntuales.

"Lo de Víctor Mareco me cayó mal, lo peor es que ex jugadores critiquen a jugadores. Ojalá nunca me toque criticar de esa forma, en Cerro el único que está arriba de todos es Saturnino Arrúa", Julio Dos Santos. @ABCCardinal