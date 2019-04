Aquino se mostró autocrítico a la hora de analizar el desempeño suyo y el de su terna en el último Cerro Porteño vs. Olimpia (1-3).

En ese sentido, alegó que “todo iba bastante tranquilo” hasta que llegó “la mano en el área de Cerro” y que -consecuentemente- el partido “se calentó un poquito”.

“De que hubo contacto (de Arzemendia), hubo. Sí, tocó (la pelota con la mano). Pero no hubo un movimiento antinatural o un jugador de Olimpia cerca y listo para disputar el balón, no me decía que fuese penal”, indicó el árbitro hoy en Futgol 970.

Afirmó que si bien está “contento” por su labor, sabe que hubo una que otra jugada que no logró detectar. Una de ellas tuvo incidencia en el marcador. “No hay nada que discutir, Roque estaba en posición adelantada en el segundo gol”, soltó luego de percatarse por la TV.

Aun así, ya a sabiendas de que una invalidación del tanto de Santa Cruz podría haber cambiado la historia, Aquino entiende que la complejidad y rapidez del acto era”complicadísima” para su asistente.

“Estoy conforme (por su trabajo), en líneas generales estuvimos acertados, pero siempre hay detalles que corregir”, sentenció.