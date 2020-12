Maradona, con 23 años, se erigió en 1984 como el fichaje estelar del Nápoles, luego de su criticado paso por el Barcelona de España.

Y de que había algo raro en el fichaje, no era ningún secreto. Endeudado y en serios problemas con sus acreedores, el Nápoles compraba el pase del argentino por casi 11 millones de dólares de la época después de terminar undécimo la temporada anterior.

Maradona justificó esa titánica inversión, pues le dio su primer Scudetto al Nápoles en la temporada 1986/87, y una Copa Italia. En la temporada 1988/89 alzó la Copa de la UEFA y el segundo Scudetto. Y al año siguiente ganó la Supercopa de Italia, cerrando así un ciclo de oro, el mejor de toda su carrera.

Para el documental de Kapadia se compilaron más de 500 horas de material de archivo. Según medios internacionales se pueden escuchar las supuestas conversaciones entre el astro del fútbol y el clan de los Giuliano, que dominó durante décadas el barrio de Forcella, en el centro de Nápoles.

“Tenía 24 años cuando consumí droga por primera vez, en Barcelona. Ha sido el error más grande de mi vida”, dijo el mismo Maradona a un programa de Canale 5, de la cadena italiana Mediaset.

“Quizás fue el mejor futbolista de la historia, pero el costo que tuvo que pagar fue demasiado alto”, dijo Fernando Signorini, preparador físico del “Pelusa” en el documental, quien afirmó que además del narcotráfico, la camorra se encargaba de la prostitución.

“Me metieron en una moto, fuimos a Forcella, cuando llegué ya estaba la mesa para comer. Tenía un fusil al lado mío. Parecían Al Capone. Luego me dijo: ‘Cualquier problema que tengas también es nuestro problema’. Y me dijo que nos protegía en Nápoles. Para mí era todo nuevo, como una película”, dice Maradona en el documental.

En 2019 Luigi Giuliano, sobrino de Carmine Giuliano, habló con Voce Di Napoli sobre el vínculo del futbolista con la mafia, quienes veían la amistad con el jugador como un símbolo de poder: “Creo que Diego no se había preguntado en absoluto si estaba bien o no juntarse con un camorrista, con alguien que era buscado por la justicia. Él era así, una persona que no se negaba a nadie. Y esas eran fiestas con gente que lo adoraba”.

La mafia napolitana agasajaba al argentino con ostentosos regalos, como artículos de oro, un reloj, por ejemplo: “Yo nunca le pedí nada a la camorra, me dieron la seguridad de saber que no le ocurriría nada a mis dos hijas. El problema es que una vez que confías en la camorra, pasás a ser de su propiedad”. Incluso, en allanamientos realizados a la casa de los Giuliano se encuentran fotos del ‘Diez’ con varios jefes mafiosos. Su vínculo quedó en evidencia en la siguiente grabación:

—Hola, ¿Diego?

—Sí.

—Bueno, dame la dirección.

—Sí, yo… Estoy en el Airone.

—¿El Airone de la calle Manzoni?

—Exacto. Felice va a ir a buscarte. Es un amigo mío.

—¿Él va a venir a buscarme?

—Sí.

—¿Qué hora es?

—Son las 3:30.

—¿3:30? ¿Entonces a las 4 está bien?

—Sí, está bien. ¿Tenés dos chicas?

—Sí, sí… Entonces, ¿estás cerca?

—En el Airone.

—¿En el Airone?

—En la calle Petrarca.

—Bueno, ¡hasta luego!

—Chau.

—Ah, Diego, ¡espera! Mi hijo te quiere decir “hola”.

—Bueno.

—¡Hola, Diego!

—Hola.

—¿Qué pasó en Turín?

—No mucho, desafortunadamente.

—Tuvimos mala suerte.

—Sí.

—Pero lo vamos a lograr de todas formas.

—Sí, son unos hijos de p…

—¿Vas a irte de Napoli o te vas a quedar?

—No lo sé.

—Bueno… Chau, chau.

—Chau.

(*Extracto de El País, España)

El astro dio positivo por cocaína en un control antidoping tras su última lance oficial con el Nápoles y la Federación Italiana lo suspendió por 15 meses. En septiembre de 1991 fue condenado a 14 meses de prisión por posesión de cocaína. Maradona salió libre luego de pagar una millonaria multa económica, pero su paso por la cárcel confirmó su relación con la mafia italiana.