“Tité”, anunció la convocatoria de Brasil para las Eliminatorias. Lo llamativo fue cuando le consultaron por la ausencia de Renan Lodi y el adiestador dijo que no lo llamaba por no estar vacunado.

Mucha repercusión causó la no convocatoria del jugador Renan Lodi, viene desempeñándose sin ningún impedimento con su club, el Atlético de Madrid. Pero "Tite" fue claro al señalar que no tomó en cuenta su rendimiento, para no convocarlo, sino que no esté vacunado

El futbolista se encuentra en Arabia disputando la Supercopa de España a disposición del entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone.

Hoy el defensor será parte de la semifinal que su equipo disputará ante el Athletic de Bilbao.