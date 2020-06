Romerito negó rotundamente lo dicho por el tres veces mejor arquero del mundo y soltó una contundente advertencia.

“Me contaron que estaba hablando, (dando) apoyo a Celso Cáceres. Y me parece legítimo (su opinión), cada uno tiene que elegir hacia dónde va. Ahí (en la entrevista) salió a relucir un dinero que yo supuestamente le debía a él… yo nunca ni me senté a hablar con él en una mesa. Entonces, le comento a la gente que es una mentira muy grande, es una total mentira… y ya está en manos de mi abogado ese trámite”, disparó hoy en Azul y Oro FM.

No se guardó nada y reveló el que cree es el origen de la enemistad con el Chila. “Yo nunca tuve problemas con él hasta 1998, cuando por la selección paraguaya, un 14 de febrero, estábamos por jugar un amistoso contra Boca. Carpegiani me había convocado. Él (Carpegiani) me quería ver. Si podía responder. Pero por mi edad, ya estaba veterano, no sabía si iba a aguantar el ritmo. Allí comenzó todo, él (Chilavert) no viajó, y dijo que yo no hice mérito para estar en la selección. Pero yo fui el mejor jugador paraguayo del 97”, afirmó.

El ex Fluminense y Barcelona de España reveló que “no es la primera vez” que Chilavert lanza agravios hacia su persona. “Una vez nos encontramos en la esquina de la plaza (de Luque). Allí me amenazó, me dijo que me quería pegar. Que esto y aquello. Y que le pague lo que le debo. Y no sé de qué (deuda habla). Yo nunca le pedí dinero, nunca le hablé. Nunca hice negocios con él”, insistió.

Romerito cree que José Luis Chilavert le considera “culpable” de que su hermano, Rolando, no destacáse en el Mundial de México 86. Además, alegó que José Luis critica a todo el mundo, pero el mismo también apoyó a Juan Ángel Napout en su momento, hoy preso en los Estados Unidos, para luego “hablar mal de él (Napout)”.

Las acciones de Romerito están en manos del abogado Jorge Ojeda. “Él se va a encargar de todos los datos. De intimarle. Y si hay posibilidad de querella, de querellarle”, zanjó.

“Lastimosamente tuve que llegar a esto, pero él (Chilavert) continúa, continúa y continúa (atacándole)”, sentenció.