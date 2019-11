El Sportivo Luqueño está que arde. Celso Cáceres Rojas no negó las operaciones del club que hoy la fiscalía y delitos económicos investiga. Entiende que él no tiene responsabilidad y que su antecesor en el cargo, Walter Gustavo Benítez, le mintió.

El ambiente en el orgullo azul y oro se calienta cada vez más.

El presidente Celso Cáceres Rojas salió al paso de las protestas de los socios vitalicios y, en su descargo, tiró toda la responsabilidad de los casos que están bajo la lupa de la justicia a la comisión directiva anterior.

“Yo no tengo nada que ocultar y todo lo que he firmado, está registrado en el balance. Yo no veo ni ninguna responsabilidad mía”, indicó Cáceres Rojas hoy en charla con radio Cardinal.

Explicó que él, en su facultad de entonces encargado de la tesorería, registró las operaciones y que Walter Gustavo Benítez le aseguró que los futbolistas extranjeros venían a quedar para el club, pero fueron inmediatamente transferidos.

"Luqueño recibió 100 mil dólares por cada jugador. Fueron vendidos por 2.5 millones de euros cada uno”, mencionó.

Los referidos casos son los de los uruguayos Felipe Nicolás Avenatti y César Alejandro Falletti Dos Santos. También se registran otras llegadas, e inmediatas transferencias del argentino Leandro Espínola, el también uruguayo Carlos de Pena y el mexicano José Hanan. Ninguno llegó a permanecer más de cuatro días en el país y siguieron sus carreras en distintos mercados del fútbol mundial.

Esta práctica sería lo que en el mundo empresarial que rodea al fútbol llama ‘triangulación’ y se ha dado con frecuencia en clubes como el Locarno de Suiza o el deportivo Maldonado uruguayo con el fin de evadir impuestos o inflar la cotización de los atletas.

Delitos Económicos indaga en el asunto tras la denuncia del frente opositor Movimiento Popular República de Luque, que acusa por lavado de dinero y estafa (la acción judicial contempla los ciclos 2016, 2017 y 2018) al entonces presidente fue Walter Gustavo Benítez y los miembros de su comisión directiva, entre ellos Cáceres Rojas.

Celso Cáceres Rojas insistió en su nula responsabilidad y manifestó que la justicia tendrá la última palabra.

El caso Sportivo Luqueño tiende a expandirse a días de que el juez Humberto Otazú decretase la prisión preventiva para los expresidentes del club, Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo. El padre está procesado por el supuesto hecho punible de usura y lavado de dinero, mientras que que el hijo, únicamente por lavado.

Según apuntan las investigaciones, los exdirigentes habría utilizado el club y un complejo sistema de recursos y situaciones para inyectar al sistema financiero local dinero de dudoso origen.