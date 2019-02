"Uno de los éxitos es que además de ser un buen profesional, encontré tiempo para ser feliz y es algo que me gustaría transmitir a los jóvenes porque si se hacen las cosas bien, hay tiempo para poder hacerlas", dijo Nadal.

Previo a su debut en el Abierto Mexicano de tenis que ganó en 2005 y 2013, Nadal aceptó que el tenis ha sido una parte importante de su vida, pero no está todo el tiempo pensando en tenis y ha estado abierto a practicar otros deportes y a hacer cosas para ser feliz.

Explicó que esa filosofía de vida desea transmitirla a los chicos que asisten a su Academia, a la cual espera dedicar mucho tiempo cuando se retire como profesional y ahora atiende de la mejor manera y ficha a los mejores entrenadores para tratar de formar una buena generación de tenistas españoles.

"Estamos contentos con Jaume Munar, que ya está en el 61 del mundo; es una satisfacción más; es de Mallorca, cerca de Manacor", dijo en referencia al joven de 21 años formado por el equipo de Nadal.

Hoy el mejor tenista español de la historia se entrenó por primera vez después de un descanso por una molestia en una muñeca y aunque reconoció no estar en su máximo nivel, se declaró listo para competir bien en Acapulco donde debutará mañana ante el alemán Mischa Zverev.

"No he podido entrenar mucho en estos días pero estoy feliz de volver a Acapulco; es un jugador agresivo, incómodo y espero estar preparado para intentar competir de la mejor manera posible", dijo en referencia a su rival de este martes.

Nadal reconoció que en el tenis moderno aumentó la velocidad y la tendencia a que los puntos sean más cortos, lo cual no le gusta como espectáculo aunque cree que su opinión sobre el tema es poco importante.

"Hay una tendencia que cada vez se piense menos y se juegue de manera más agresiva, pero es la evolución que quizás la ATP está buscando; lo que opine yo tiene menos impacto a nivel de espectáculo pero debemos preguntar a los fans", señaló.

Rafa reconoció que en los últimos 14 años se ha lesionado más que la mayoría de sus rivales, sin embargo ha logrado tener una carrera larga y a pesar de los contratiempos nunca ha salido del grupo de los 10 primeros del ránking mundial.

"Me he lesionado más que cualquier rival, pero llevo desde 2005 sin salir del top 10; no he sufrido lesiones que me han dejado fuera por meses. No estamos hablando de una carrera corta", explicó.

El español hizo un aparte para reconocer a su compatriota David Ferrer, quien mañana iniciará en Acapulco su gira de retiro como profesional y se deshizo en elogios para quien a veces también fue un duro contrario.

"David es un buen compañero, amigo de estos años en el circuito y fuera de él, aparte de ser un gran persona fue un jugador con una regularidad y un nivel altísimo con el trabajo diario. Es de esos jugadores que cuando le veías ganar te alegras por él", concluyó.