​El ex mediocampista de Newells, Boca Juniors y América de Cali tomó hoy las riendas y de inmediato ordenó su primera movilización.

No obstante, el argentino no dirigirá este fin de semana aún y sí lo hará el ex jugador de Olimpia Badayco Maciel, quien ya trabajó con el plantel.

Anteriormente, Berti fue entrenador de Newells, Aldosivi, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors, Belgrano y Central Córdoba.

Es la primera contratación de la directiva asumida por Daniel Rodríguez, bajo cuyo mandato aún el equipo no pudo ganar un partido.