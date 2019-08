Daniel Garnero admitió una vez más que el rendimiento del equipo no fue el ideal. Asegura en cambio que no hubo grietas en el plantel por la eliminación de la Copa Libertadores de América.

Pero sí reconoce que no se rindió como se esperaba. "No hicimos un buen partido. Lastimosamente no tuvimos el resultado que buscamos", indicó el técnico franjeado.

Dijo que "no estuvimos en nuestro mejor partido. No pudimos controlar el juego y eso hizo que no tengamos fluidez y precisión para convertir".

"Tampoco tuvimos orden táctico para hacer daño al rival. Se nos hizo cuesta arriba en todo momento. Ellos fueron precisos", manifestó.

Daniel Garnero restó mayor importancia a la ausencia de los lesionados. "Tenemos un plantel amplio", refirió en relación a la capacidad de suplir esos vacíos.

Pero insistió en que "no hicimos méritos para ganar el partido" y aceptó que "no estamos pasando por el mejor de los momentos", que empero considera normal en el fútbol.

Al respecto de la salida de Alfredo Aguilar, el argentino comentó que "sintió una sobrecarga muscular que por precaución nos hizo optar por sacarlo".

Negó asimismo que el bajón tenga que ver con la eliminación en la Libertadores. "Para mí ya pasó la Copa. No tiene nada que ver una cosa con la otra", aseveró.