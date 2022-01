Sergio Otalvaro fue pieza importante de Olimpia en los recientes títulos obtenidos, por lo que todo indicaba que la institución y jugador llegarían a un acuerdo para la continuidad del lateral, pero el club proponía una reducción del 50 % del salario y eso no convenció al colombiano, que indicó que aceptaría entre 30 y 35 % de rebaja por un año más de vínculo.

Pero lo que molestó al jugador fue que Enrique Landaida haya salido a decir que él no aceptó la reducción de su salario, pero no comentó que le pidieron rebajar el 50%, que ya es mucho para cualquier trabajador.

“En Olimpia fui el único en todo el plantel en no cobrar nada”, recordó el lateral quien dijo que todos sus compañeros fueron cobrando sus salarios, pero a él nunca le acreditaban el dinero.

“Mi balance en Olimpia es positivo, en 4 años logré 7 títulos, sabía que había una gran exigencia por lo que es el club” manifestó Sergio Otálvaro en charla con Versus Radio.

“Del 2021 me deben 5 meses de salario, del 2020 me deben 3 meses y también se me adeuda premios por 2 campeonatos. Lo único que hice es entregar lo máximo al club como jugador y persona", dijo el jugador.

Sobre si llevará al plano judicial el tema de la deuda económica con el club dijo: "Si me toca, lo haré (demandar). Todo me gané con trabajo. Cuando no te cumplen, es difícil que haya credibilidad. Me propusieron pagar la deuda en 4 años, continuar en el club y una rebaja del 50%, pero yo solo aceptaba el 35%. Me ofrecieron un año de contrato”.

“Nosotros firmamos un documento donde no podíamos hablar de la deuda, ahora que no estoy en el club lo puedo hacer. Esto mis excompañeros no lo pueden hacer, nadie puede hablar de la deuda y esto que hago les ayudará para que les paguen” agregó también Sergio Otálvaro.

Sobre las ofertas que habría recibido manifestó que lo de Independiente Santa Fe de Colombia nunca recibió llamado alguno, mientras que de Libertad si tuvo una comunicación a principios de diciembre, pero no avanzaron las negociaciones.