"No me imagino que vaya a descansar hasta los cuartos de final", indicó hoy sobre la participación del número uno mundial. "Si Serbia decide realmente hacerlo, tendría que pasar primero por encima de nosotros. Pero no me los imagino jugando con su segundo traje".

El capitán del equipo austriaco, Stefan Koubek, que completa el grupo F, expresó en cambio su confianza en que la llegada de Djokvic con el tiempo justo les dé alguna posibilidad de vencerle.

"Llegó ayer. Aunque ha tenido tiempo suficiente para entrenar, podría haber una pequeña posibilidad de pillarle con el pie cambiado el viernes", expresó el capitán.

"Esto ha sucedido en el pasado y puede volver a suceder. Dennis tiene las herramientas para molestarlo", dijo en referencia a su jugador Dennis Novak, 118 en la clasificación ATP.

Serbia juega estas finales gracias a una invitación, tras caer en cuartos de final ante Rusia en la edición de 2019.

El grupo F, uno de los dos que se disputará en Innsbruck a puerta cerrada debido a las cifras negativas de las pandemia de covid en Austria, comenzará el viernes con el choque Serbia-Austria, continuará el sábado con el Serbia-Alemania y se cerrara el domingo con el Alemania-Austria, duelo entre vecinos en el que se echará particularmente de menos al público, coincidieron ambos capitanes.

Ni Alemania cuenta con Alexander Zverev, flamante campeón de las finales ATP y que ya anunció hace semanas su ausencia de la Davis, ni Austria tiene en sus filas a Dominic Thiem.

Dominik Koepfer y Jan Lennard Struff, 50 y 51 del mundo, son las principales bazas de los germanos y Dennis Novak y Jurij Rodionov (139) las de los austriacos.