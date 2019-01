En el arranque de la segunda jornada del campeonato el Necaxa tomó ventaja en el minuto 14 con un gol de cabeza de Eduardo Herrera a pase del chileno Pedro Campos. El equipo de casa insistió en el ataque y en la segunda parte dejó ir el segundo gol cuando Campos perdió un mano a mano con el portero.

Una falta en el área de América comenzó a complicar el partido para Necaxa. Domínguez cobró el penal para provocar el empate en el minuto 83 y tres minutos más tarde le puso un buen pase al mexicano Henry Martin, letal en la definición.

En su debut en el campeonato, el América sumó sus primeros tres puntos y alcanzó a su rival de turno en la punta del grupo 4.

El atacante paraguayo responde así a los incesantes rumores sobre su presunta llegada al Independiente argentino. Recientemente, el empresario Diego Serrati, su representante, manifestó que tanto él como Domínguez se enteraron de las negociaciones por la prensa.

“Lo están negociando entre los clubes. A nosotros no nos dijeron nada, pero nada. No me parece bien la manera en que encararon, por una cuestión de respeto al jugador”, admitió Serrati.