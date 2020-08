La FIFA hizo público este domingo un extenso comunicado, como respuesta a la investigación penal abierta por el fiscal federal extraordinario de Suiza, Stefan Keller, contra su presidente, Giani Infantino, en el que asegura que "no había ni hay absolutamente razón alguna para iniciar una investigación, porque no ha ocurrido nada delictivo ni por asomo".

La investigación penal abierta por Stefan Keller, cuya apertura se conoció el pasado jueves, está relacionada con una reunión que Infantino mantuvo con el fiscal general anterior, quien investigaba una trama de corrupción en el fútbol y que renunció el pasado viernes 24 de julio.

Así, la FIFA afirma que "no había ni hay absolutamente razón alguna para iniciar una investigación, porque no ha ocurrido nada delictivo ni por asomo. No existe ninguna prueba concreta en absoluto de ningún tipo de delito penal".

Además, considera que reunirse con un fiscal "por supuesto que no es ilegal". "No es ilegal en ninguna parte del mundo", agrega.

"En la época en que se produjeron las reuniones entre el Presidente de la FIFA y el Fiscal Federal de Suiza, la Fiscalía General de Suiza (OAG, por sus siglas en inglés) estaba llevando a cabo investigaciones sobre más de 20 causas relacionadas con la FIFA; y la FIFA es considerada una parte perjudicada en esos procesos. Por tanto, era totalmente lógico que el Presidente de la FIFA se reuniera con el Fiscal Federal de Suiza", afirma al respecto.

Sobre el encuentro explica que "las reuniones o contactos entre las partes y los fiscales son una práctica habitual durante una investigación".

"El asesor jurídico principal de la FIFA y el investigador principal de la OAG también se reunieron periódicamente en varias ocasiones. Se celebraron reuniones de este tipo por todo el mundo, y derivaron, por ejemplo, en más de 40 condenas en Estados Unidos", señala.

El organismo rector del fútbol mundial informa en la nota de que "la finalidad" de la reunión "fue en todo momento ofrecer el apoyo total de la FIFA a las investigaciones".

Y señala además que "el Presidente de la FIFA también deseaba explicar las medidas concretas que se estaban tomando para instaurar la buena gobernanza en el seno de la FIFA. Desde el primer día de su mandato, el Presidente de la FIFA ha pretendido mejorar las normas de gobernanza en la FIFA, así como ayudar a las autoridades en las investigaciones sobre los actos delictivos cometidos en la FIFA en el pasado. Los oficiales de la FIFA se han reunido con fiscales en otras jurisdicciones de todo el mundo con exactamente esos mismos fines".

El fiscal federal extraordinario de Suiza, Stefan Keller, abrió el jueves pasado, 30 de julio, una investigación penal contra el presidente de la FIFA, Giani Infantino, relacionada con una reunión que éste mantuvo con el fiscal general anterior, quien investigaba una trama de corrupción en el fútbol y renunció el pasado viernes.

El exfiscal general, Michael Lauber, había lanzado una extensa investigación sobre corrupción en el fútbol, que involucraba a la FIFA, que tiene sus cuarteles generales en la ciudad suiza de Zúrich.

Keller cree que se pudieron cometer varios delitos, incluidos abuso de poder, violación del secreto al que están obligados los funcionarios públicos, asistencia a infractores e incitación a tales actos.