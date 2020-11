Dada la urgencia de la situación, Ramón Díaz y la institución llegaron a un acuerdo para finalizar el contrato que fue firmado hace 17 días, debido a los tiempos de recuperación del exseleccionador de Paraguay, que se sometió a una cirugía anteriormente programada en Asunción.

La vuelta de Díaz a Brasil estaba marcada para la primera semana de diciembre, pero el equipo carioca decidió no esperar más.

Botafogo, del paraguayo Roberto ‘Gatito’ Fernández, cabalga en la zona caliente de la Serie A del campeonato brasileño tras caer por 2-1 en la jornada 23 ante el actual líder, el Atlético Mineiro de Junior Alonso.

Por su lado, Eduardo Barroca fue nombrado en reemplazo de Díaz y tendrá la titánica misión de reanimar a un equipo amenazado por el temido descenso.

O Botafogo comunica que o técnico Ramón Díaz e toda a sua equipe de auxiliares estão de saída do Clube. Lamentavelmente, em função do quadro de saúde do treinador, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7/12, o Clube entende que não pode mais esperar. pic.twitter.com/wsHBTj0KPl

