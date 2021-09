El ya exjugador ofreció una conferencia de prensa en la que adelantó algunos detalles de la jornada que pondrá el broche de oro a su larga carrera deportiva.

"Hablé con el presi Juan José Zapag, con mucho gusto me ofreció La Nueva Olla para hacer mi despedida. También tengo el apoyo de muchas marcas. La APF también me ofreció el Defensores del Chaco", afirmó.

El partido será protagonizado por aquella selección paraguaya del 2010, la que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica, que medirá a un combinado de futbolistas amigos del agasajado. Nelson Jugará un tiempo con cada equipo.

“Prefiero no dar nombres de quiénes vendrían de mis amigos a la despedida porque hay veces que se invita y luego surge algo y no viene el invitado, expectativa vs realidad suele ser muy cruel en Paraguay”, explicó.

El evento aún no tiene fecha confirmada, pero será después de culminar el Clausura 2021.

"Le deseo lo mejor a mi querido Cerro Porteño y para la selección paraguaya, ahora jugamos contra Argentina y acá siempre nos hacemos fuertes"”, zanjó por ese lado.

En otro punto, Nelson indicó que, por ahora, no tendrá cargo alguno en los distintos equipos en los que se rumoreó sobre su posible llegada. Estudiará y tomará el desafío “cuando esté capacitado como gerente o como empresario”.