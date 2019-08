López (17) fue uno de los cambios que incluyó el entrenador Daniel Garnero para el choque disputado ayer con el Deportivo Santaní en Para Uno.

En este sentido, ocupó el lugar que por reglamento le corresponde exclusivamente al Sub 19, cumpliendo de inicio a fin con su trabajo.

"El domingo jugamos el clásico con la reserva, luego jugué con la sub 19 y después me dijeron que vaya a la práctica con la primera”, relató López en Futgol 970, sobre la semana que vivió previo a su debut.

Marcó el segundo del franjeado, que a la postre golearía 4-0. Su primera conquista en un lance oficial del máximo círculo.

Garnero quedó tan conforme con el rendimiento del atacante que, así como están las cosas, podría tener más minutos contra Capiatá, de no ingresar Néstor Camacho o Jorge Ortega y dependiendo de lo que pase con Roque Santa Cruz, que se retiró lesionado.

“Mi familia está feliz y contenta, no pueden creer igual que yo. Para mí es un sueño hecho realidad, todavía no me lo creo”, sentenció.