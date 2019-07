​Ambos conjuntos se enfrentaron este domingo en el estadio de Lanús. El choque fue por la primera ronda del torneo nacional.

En tiempo normal igualaron sin goles y en penales, el club correntino eliminó a los blanquicelestes. En esa definición, Aquino paró un penal.

Consultado si estudió a los pateadores, Aquino dijo que no. "Me guié más que nada por lo que me decían mis compañeros, que los conocían", indicó a Diario Olé.

Contó que "seguí mucho también mi intuición y lo trabajado en la semana. Todas las herramientas que nos dieron sirvieron para sacar adelante el partido".

De hecho, este fue el primer partido de Aquino, quien llegó al club hace dos semanas. "Yo entrené siete días con el plantel, pero lo que más nos ayudó fue pensar el partido como una final y estábamos muy ansiosos de hacer bien las cosas", refirió.

Pero lo más resaltante que dijo fue que "se enojaron un poco conmigo Lisandro López y Darío Cvitanich porque había momentos donde estaba muy cargado en la pierna y ellos pensaron que estaba enfriando el partido".

"En realidad sí me sentía muy cargado. Uno tiene que darles respiro a los compañeros, pero no estaba fingiendo. Son cosas que pasan y quedan en el partido", manifestó.

Cabe consignar que este fue un duelo de paraguayos, ya que en Racing estaba el atacante nacional Matías Rojas, quien ingresó a los 60' del compromiso.