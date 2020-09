A Brunstein no le sorprende que el Ministerio de Salud permita el ingreso de positivos del exterior, teniendo en cuenta las últimas actualizaciones con respecto a bases científicas del estudio del coronavirus.

“Sabíamos que esto (protocolos) iba a ser dinámico, iba a ir cambiando, porque la evidencia científica cambia también. Es una enfermedad nueva y va ir variando”, consideró.

Señaló que en APF “se hace lo que el Ministerio de Salud diga” y que “si el Ministerio de Salud dice que un positivo, pasado los 10 días sin síntomas, se considera recuperado, está recuperado”.

El protocolo de la CONMEBOL establece que los integrantes de la comitiva de los equipos que disputen sus torneos deben poseer un hisopado negativo, de los últimos cinco días, para poder viajar. Brunstein cree que el principal inconveniente con este caso en particular es que el protocolo de la Confederación no incluye las nuevas normativas. “Está desfasado con relación, al menos, de lo que determina el Ministerio de Salud de Paraguay. Lo que pasa es que Boca cumple con el protocolo del Ministerio de Salud del Paraguay, pero no con el protocolo de la CONMEBOL”, alegó.

“(CONMEBOL) va tener que modificar su protocolo para el caso de Boca Juniors, o para cualquier equipo que tenga casos positivos, pero que no tienen síntomas hace 10 días”, afirmó

Libertad prendió la alarma y de la mano de sus asesores presentará una protesta hoy ante la Confederación Sudamericana de Fútbol por lo que cree representa un serio riesgo para sus atletas.