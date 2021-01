Cabral, de 37 años, exteriorizó todo su malestar e impotencia por quedar fuera de la consideración del técnico tricolor.

“Venía jugando todos los partidos, pero vino el técnico (López) y me dijo que no va a tener en cuenta y rompí el contrato de nuevo, ahora quedé colgado”, afirmó el defensor hoy en charla con Monumental.

A ciencia cierta, y en honor a que alguna vez compartieron vestuario, Cabral esperaba que Rodrigo López al menos se tome el tiempo de darle una explicación, pero no sucedió. “No me llamó y no me dijo nada sobre mi salida. Fuimos compañeros, imagináte… y me molestó como se dio todo”, alegó.

Sobre su futuro no hay nada cierto. Es más, aguardará las ofertas que puedan aparecer y, de no haber otra, incluyendo lo que pueda surgir de la Intermedia, dejará el fútbol profesional. “Capaz cuelgue los botines”, soltó.