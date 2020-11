"Yo no soy una institución, yo solo soy el seleccionador nacional de Colombia y hay un jugador que está jugando en Argentina por su club y es colombiano. El trabajo que me pagan por hacer es decidir si él tiene calidad para llegar a la selección de Colombia o no", expresó Queiroz sobre el futbolista de 24 años.

Daniela Cortés, expareja de Villa, denunció al colombiano por violencia de género en abril de este año y publicó en las redes sociales fotografías en la que se la ve golpeada y ensangrentada.

Villa negó la acusación y denunció a su ahora expareja por "extorsión".

El pasado 3 de noviembre, el Boca Juniors publicó un comunicado en el que aseguró que la situación del colombiano "nos impactó y nos hizo repensar institucionalmente la necesidad de realizar acciones de prevención y de adoptar medidas absolutamente necesarias asociadas al respeto, la tolerancia, y erradicación de cualquier tipo de violencia", aunque no tomó ninguna decisión.

Sin embargo, cuatro días después el extremo, que debutó como profesional en el Deportes Tolima en 2014, regresó a una convocatoria del Xeneize y jugó 88 minutos del partido en que su equipo venció 0-2 al Newell's All Boys tras casi ocho meses de ausencia.

En ese sentido, Queiroz recalcó hoy que el no es una institución y que deja que "los tribunales, las instituciones, los médicos" hagan su trabajo y respeta sus decisiones.

"Me parece que si en Argentina y en Boca Juniors el jugador está jugando eso no es de mi competencia, de mi trabajo, criticar u opinar por qué está o no está jugando. Esa no es mi obligación", expresó el portugués y agregó que "si después está listo para la convocatoria o no es otra cosa". E