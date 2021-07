El delantero argentino Mauro Boselli recibió un pase en el corazón del área del equipo brasileño. Acomodó y disparó al fondo del arco.

Boselli se percató de que su conquista fue invalidada al instante por el línea Cristian Navarro, pero luego, el árbitro argentino Facundo Tello fue asistido por el VAR.

Después de unos minutos se confirmó el off side y el marcador no se movió hasta la finalización de la primera etapa. Las protestas no se hicieron esperar.

Inmediatamente empezaron a circular imágenes sobre la posición de los defensores de Fluminense y el ataque azulgrana. Las dudas quedaron sembradas.

Cerro Porteño y Fluminense jugaron hoy por la ida de Octavos de Final de la Libertadores en La Nueva Olla.