El hoy jugador del Newcastle United inglés podría tener futuro en LaLiga española.

En este sentido, Daniel Campos indicó que en su momento los ojeadores del Real Madrid ofrecieron llevarse al hoy seleccionado albirrojo a sus formativas, pero la operación no prosperó. “En su momento la filial del Real Madrid ofreció un préstamo para que vaya Almirón, rechazamos porque era a préstamo”, contó hoy en charla con radio Unión.

El empresario indicó que si bien sus pares europeos no se salieron con la suya, tampoco le cerraron la puerta al futbolista. Es más, hasta le pusieron un valor aproximado.” La gente del Madrid me dijo: bueno, cuando valga 30 o 40 millones lo compramos, no tenemos ningún problema”, afirmó.

Miguel Almirón se entrena actualmente con su equipo para la reanudación de la Premier League. En el último periodo de competencia, levantó su nivel y comenzó a llegar a los ansiados goles, lo que llamó la atención de los equipos más poderosos de Inglaterra y el resto de Europa.