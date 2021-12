"Ko, Ape listoma hei caminera, se jodieron !! es la multa que me aplicaron al no tener mi habilitación conmigo, pensaron que estaba tomado y ellos me filmaron, para aclarar nada más todo, no hubo ningún hincha olimpista ahí", escribió en su cuenta de Twitter el capitán azulgrana Juan Patiño.

Tras darse a conocer el video, mucha gente tildó de borracho al capitán azulgrana, pero ahora con la factura Patiño les cerró la boca a sus detractores. El atleta dijo que se olvidó de su habilitación y por eso pagó la multa correspondiente.

Juan Patiño fue la figura del encuentro en el que Cerro Porteño le arrebató el título de campeón a Guaraní en el último minuto, con un gol de cabeza. Tras el festejo el capitán azulgrana fue expulsado por sacarse la remera.