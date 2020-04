Dos días después de que su torneo favorito, Wimbledon, fue cancelado este año, Federer se muestra de nuevo en el frontón de su albergue, esta vez sin nevada acompañándole.

“A ver si funciona esto”, comienza al colocar su teléfono móvil. “Aquí sigo jugando otra vez contra la pared, como en los viejos tiempos. Es muy importante mantenerse en activo. De vez en cuando practico algún golpe para mi tenis. Quizás después vaya a correr un rato”, dice el suizo sin perder la sonrisa y añade que hay que “readaptarse a la nueva situación”.

“Otro vistazo a la rutina de práctica de la estancia en casa. Espero que todos estén seguros y saludables. Manténganse positivos. Manténganse activos. Apóyense unos a otros. Lo conseguiremos a través de esto juntos#quédateen casa”, añade el ganador de 20 grandes.

Another glimpse into the stay at home practice routine

I hope everyone is safe and healthy. Stay positive. Keep active. Support one another. We will get through this together #stayhome pic.twitter.com/ZVqMZ2ZpXc

— Roger Federer (@rogerfederer) April 2, 2020