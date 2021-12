Varios organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, el Gobierno de los Estados Unidos y Amnistía Internacional, pidieron que se llevara a cabo una investigación imparcial, que no ha llegado.

Y el apoyo del mundo de la raqueta está siendo masivo, bajo el hastag #WherIsPengShuai (Donde está Peng Shuai). De ahí esta drástica medida, que contradice por motivos solidarios la intención de recuperar la gira asiática después de dos campañas de ausencia por culpa de la pandemia del coronavirus, con nueve eventos en suelo chino: Wuhan y Pekín (WTA 1.000), Zhengzhou (500), Guangzhou (250), Hong Kong (250), Tianjin (250), Nanchang (250), las WTA Finals de Shenzhen y el WTA Elite Trophy, con sede por concretar.

Steve Simon, presidente de la asociación, redactó una extensa declaración en la que explica los motivos de esta trascendental decisión, que supone un prejuicio económico tanto para China como lpara la propia WTA, pero que el dirigente defiende a capa y espada: "En buena conciencia, no veo cómo puedo pedir a nuestras tenistas que compitan allí cuando a Peng Shuai no se le permite comunicarse libremente y aparentemente ha sido presionada para contradecir su acusación de agresión sexual", argumenta Simon, que afirma que el mensaje de la jugadora, ex número uno en dobles, fue "eliminado de Internet y la discusión de este grave problema ha sido censurada en China".

"A los funcionarios chinos se les ha brindado la oportunidad de cesar esta censura, demostrar de manera verificable que Peng es libre y capaz de hablar sin interferencia ni intimidación, e investigar la acusación de agresión sexual de manera completa, justa y transparente. Desafortunadamente, el liderazgo en China no ha abordado este problema tan grave de ninguna manera creíble".

Además, Simon cree que jugar en China supondría "riesgos". "Todas nuestras jugadoras y personal podrían enfrentarlos si tuviéramos que celebrar eventos en China en 2022 (...). Los líderes de China han dejado la WTA sin otra opción. Sigo teniendo la esperanza de que nuestras súplicas sean escuchadas y las autoridades chinas tomen medidas para abordar legítimamente este problema".