Barros Schelotto: “Hoy necesitamos ganar puntos”

Hoy no se habla de “sistemas de juego”, el objetivo es ganar a como dé lugar. Guillermo Barros Schelotto llegó in extremis y no tiene tiempo para pensar en tácticas. El nuevo director técnico de la selección paraguaya apelará “a la garra, a la entrega del jugador paraguayo” en pro de repuntar la situación y alcanzar la clasificación al Mundial catarí.