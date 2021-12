En el 2022 veremos al experimentado zaguero centro al servicio de la institución franjeada.

En este sentido, Enrique Landaida confirmó que Antolín decidió darse un año más en la actividad profesional, cuando todo apuntaba que pasaría a retiro al finalizar esta temporada.

“Está totalmente confirmada la continuidad de Antolín Alcaraz, firmó por un año. Es verdad que él aspira a ser técnico cuando se deje del fútbol”, comentó el gerente deportivo hoy en charla con Versus radio.

Alcaraz, que cumplirá 40 años en julio próximo, no solo extendió su contrato, también perdonó una parte de la deuda que el club mantiene con su persona, específicamente por tres meses de salarios que considera no corresponde cobrar porque no hubo actividad a raíz de la llegada del Covid-19 y la crisis sanitaria.

NO SIGUE

En otro punto, Landaida contó que Sergio Otálvaro no aceptó la propuesta económica que le acercó el presidente Miguel Cardona y no seguirá.