El delantero que tuvo su última participación en el fútbol paraguayo con la camiseta de Cerro Porteño, donde no le fue bien, tiene posibilidades de recalar en el conjunto de Dos Bocas.

Sergio Bareiro, que últimamente estuvo en el Necaxa de México, ya fue informado que no será utilizado por el entrenador argentino Pablo Guede, motivo por el que debe buscar un nuevo destino donde pueda tener continuidad en lo futbolístico.

En ese sentido, a nivel local, los dirigentes de Guaraní ya saben que no podrán mantener en sus filas a Alfio Oviedo, que pertenece a los registros de Libertad, lo que motivó a la cúpula del Aborigen a buscar un reemplazante en el ataque del Indio y el elegido sería el ex General Díaz, Cerro, entre otros, Sergio Bareiro.