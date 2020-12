La Fiscalía pudo acceder a las preguntas que algunos profesores de la Universidad de Perugia enviaron a Suárez, entonces jugador del Barcelona y actual delantero del Atlético Madrid, en los días previos al examen amañado, que tuvo lugar el 17 de septiembre, según informan hoy los medios italianos.

El primer correo electrónico fue enviado a Suárez el día 10 de septiembre e incluía la primera pregunta y la respuesta que el uruguayo debía dar.

"Bienvenido, preséntese y hable un poco de usted", era la manera de empezar la conversación.

"Vivo en Barcelona, en España, desde hace seis años. España me gusta mucho, dos de mis hijos nacieron en España. Barcelona me gusta mucho, me fui de vacaciones a Barcelona cuando tenía quince años y me gustó mucho. Llevo diez años casado. Mi mujer se llama Sofía y es uruguaya, pero tiene pasaporte italiano. Tengo tres hijos: una niña que se llama Delfina y tiene diez años, un niño que se llama Benjamín y tiene siete años. El último niño se llama Lautaro y debe cumplir dos años", era la respuesta que debía dar Suárez.

"Jugué en la selección uruguaya, en Holanda, en el Liverpool en Inglaterra y luego en el Barcelona en España. Me gusta mucho mi trabajo de futbolista profesional. El fútbol es mi pasión. Me gusta mucho estar con mi familia. Juego mucho con la Playstation", debía proseguir.

En los días siguientes, Suárez recibió las otras preguntas para que pudiera llegar preparado al examen, sostiene la Fiscalía, según las mismas fuentes.

También se le facilitó una comunicación supuestamente "libre" con el profesor Lorenzo Rocca, quien, según las interceptaciones, reía en los días anteriores sobre las reales competencias de italiano de Suárez.

"Hola Luis, ¿qué tal?", debía preguntar Rocca.

"Hola Lorenzo, todo bien. ¿Y tú?", tenía que contestar Suárez.

"Todo bien gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás aquí en Perugia? ¿Y tu mujer y tus hijos?", proseguía Rocca.

"Estoy bien, gracias. Ellos también están bien, los niños se van al colegio. Pero estoy un poco preocupado, tengo mucho trabajo y poco tiempo para estar con mi familia. Por la noche siempre regreso tarde y paso todo el día fuera", era la respuesta que tenía que dar Suárez.

Por este escándalo, las autoridades italianas han suspendido de sus funciones durante ocho meses a los responsables de la Universidad para Extranjeros de Perugia que organizaron y amañaron el examen de ciudadanía de Suárez, quien finalmente recaló en el Atlético Madrid.

La Guardia di Finanza ha suspendido a la rectora de la universidad, Giuliana Grego, al director Simone Olivieri y a los profesores que examinaron al delantero uruguayo, después de que la Fiscalía de Perugia haya concluido en su investigación que "los contenidos de la prueba habían sido comunicados previamente al propio jugador, llegando a predeterminar el resultado y la puntuación del examen".

Todo ello para cumplir con las solicitudes que había hecho la Juventus, que negociaba un posible fichaje si Suárez lograba un acuerdo favorable de salida con el Barcelona, ya que su contrato era válido hasta 2021.