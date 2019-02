Uno de los más experimentados es el brasileño Rodrigo Teixeira, quien explicó a Deporte Total que llevan mucho tiempo esperando.

"Nosotros queremos dejar las cuentas claras, desde enero estamos esperando respuesta y hasta hoy los muchachos me preguntan", dijo el atacante a la referida emisora.

Junto a él estuvieron distintos atletas del plantel pasado, además de contar con la presencia de Rogelio Delgado, en representación de Futbolistas Agremiados del Paraguay.

"Nadie hasta ahora se acercó a hablar con nosotros", indicó molesto el brasileño, quien además dijo que "se nos abonó una parte chica pero el sobrante hasta ahora no nos dan".

Se quejó del actuar del presidente Carlos Galeano. "Me cansé de llamarle y que no me atienda. Ya no quiero perder tiempo con eso", protestó.

"Me parece que no tiene intenciones de arreglar las cosas", sugirió. River fue campeón de la edición 2018 de la Intermedia, ascendiendo junto con Sportivo San Lorenzo.