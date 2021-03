Werner, que se medirá al Atlético de Madrid en 13 días en la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones, solo ha anotado cinco goles en 25 partidos con el Chelsea, después de llegar al club de Stamford Bridge procedente del RB Leipzig.

“Nunca me ha pasado en mi carrera. Siempre puedes aprender de situaciones malas como estas. He aprendido a confiar en mí, a darlo todo en el campo, a no pensar solo en los goles y a pelear por el equipo”, dijo Werner en una entrevista con la BBC.

“Ahora espero que esta mala racha se haya acabado y pueda marcar varios goles hasta el final de temporada”, añadió.

“Creo que mi estado de forma está mejorando cada vez más. Quizás este no vaya a ser mi año goleador, pero al final de la temporada reflexionaré en cómo ha ido la temporada. He aprendido mucho. Sé exactamente cómo son los equipos contra los que jugamos y cómo juegan”, aseguró el alemán.