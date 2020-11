Hamilton, que aún no ha renovado su contrato con Mercedes, habló de la situación del director del equipo Mercedes, Toto Wolff, que recientemente dijo que está considerando su futuro. "Ni siquiera yo sé si estaré aquí el año que viene, así que eso no me preocupa en este momento", dijo en declaraciones que reproduce el portal motorsport.com.

"Tenemos muchas conversaciones profundas, Toto y yo, así que soy muy consciente de cómo está él mentalmente, y creo que compartimos mucho y llevamos mucho peso juntos. Llevo aquí mucho, mucho tiempo. Puedo entender querer dar un poco un paso atrás y dedicar más tiempo a la familia y ese tipo de cosas", dijo el inglés.

A la pregunta de si existe una posibilidad real de que no corra en la F1 el próximo año, Hamilton dijo: "Bueno, estamos en noviembre, y todavía estoy, es una locura que estemos… La Navidad no está tan lejos. Obviamente me siento muy bien, todavía me siento muy fuerte, siento que puedo seguir adelante durante muchos meses".

"Tengo muchas cosas en mi mente. Me gustaría estar aquí el año que viene, pero no hay garantías de eso con seguridad. Hay muchas cosas que me emocionan de la vida exterior, así que el tiempo dirá", agregó.