"Al final decidí salir, mostrar lo que soy. Primero por mí, para mi alma y, además, por mis familiares, que no me verán sufrir", declaró Berman al confesar un secreto que guardaba por temor a que la sociedad no le aceptara.

Berman agradeció el respaldo de la organización al anunciar su decisión públicamente junto al presidente de la asociación de árbitros, Ronit Tirosh, y al director general, Yariv Teper, en la localidad israelí de Ramat Gan.

"Siempre me sentí en un cuerpo de mujer desde joven y no sabía qué nombre darle, pero siempre tuve atracción por el otro lado, una especie de envidia", confesó a Efe.

Berman aseguró que vivió hasta ahora como "un personaje muy masculino" y reconoció haber sido "exitoso": "En la familia veían a un hombre, pero cuando estaba sola era mujer", expresó.

La joven profesional, que cambió su nombre de Sagi a Sapir, se mostró segura de sí misma y "confiada en que es la decisión correcta".

"Tengo un amplio apoyo detrás. Espero sinceramente que nuestra sociedad mejore y sea lo más inclusiva posible para todos los sectores", confío.

La Asociación de Fútbol israelí expresó su total apoyo a Berman y examina cómo acomodar adecuadamente a los árbitros transgénero.