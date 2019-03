​La postura del técnico de Paraguay viene a raíz de la consulta hecha por el llamado al zaguero de River Plate, quien está saliendo de una lesión.

“Mi convocatoria no la supedito a la opinión de nadie. Puedo convocar a quién yo quiera”, dijo el técnico de la Albirroja hoy en rueda de prensa en New Jersey.

Berizzo añadió asimismo que “los reglamentos no los confeccioné yo. No tengo otro interés que no sea engrandecer a la selección”.

“Las críticas fundadas las analizo e interpreto y además adhiero para que me haga mejor, no las que vayan en contra de la selección”, agregó.

Toto se refirió asimismo a lo que se viene en la Copa América. “Catar es un equipo que está en una construcción notable y viene de lograr un buen éxito”, mencionó.

De Colombia y Argentina dijo que “tienen sus valores, pero aunque nuestro grupo sea difícil, nosotros como rival de ellos seremos también duros”.