El joven tenista murciano, de 18 años y que hoy ocupa el puesto 32 de la clasificación internacional, se impuso por 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6 y 7-6 (5) en ese encuentro celebrado el 3 de septiembre en Nueva York y en el que logró el pase a los octavos de final de un torneo en el que también alcanzó los cuartos.

El duelo frente a Tsitsipas le llegaba a Alcaraz siendo el número 55 del mundo mientras que el heleno ocupaba el tercer puesto -ahora es cuarto- y lo ganó el de El Palmar en 4 horas y 5 minutos para convertirse en el tenista más joven de la historia del torneo desde los estadounidenses Michael Chang y Pete Sampras en plantarse en los octavos y también en el de menor edad en llegar a cuarta ronda en un Grand Slam desde 1992.

La exhibición del español en la pista central de Flushing Meadows le permitió lograr el que él mismo considera el triunfo más destacado de su carrera, hasta la fecha, y lo obtuvo en el “tie break” del quinto y definitivo set y tras encajar un 0-6 en contra en el cuarto, lo que demuestra su gran mentalidad.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, que en 2021 ha ganado el ATP 250 de Umag, en Croacia; y las Next Gen ATP Finals en la ciudad italiana de Milán, ya reconoció entonces la trascendencia de lo conseguido.

“No puedo creer que haya ganado a Stefanos Tsitsipas en un partido épico. Para mí es un sueño hecho realidad”, dijo Alcaraz. “Creo que sin el público no habría tenido la oportunidad de jugar un gran quinto set y no habría podido ganar a Stefanos. Creo que el público estuvo increíble. Me encanta”, añadió.

Alcaraz, quien llegó hasta sus primeros cuartos de final en un Grand Slam en Nueva York, fue el más joven en derrotar a un jugador del top 3 en un “major” desde que Michael Chang, con 17 años, superó al número 1 del mundo Ivan Lendl y el 3 Stefan Edberg en Roland Garros 1989.