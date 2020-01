​El número uno del mundo enfrentaba al argentino Federico Delbonis, al que lo venció en tres sets 6-3, 7-6 y 6-1.

Cuando transcurrían los últimos momentos de la tercera manga, el sudamericano realiza el saque y Nadal responde con un fallido drive.

La pelota impacta en el rostro de una niña que estaba al costado como recogepelotas. De inmediato deja el juego para cerciorarse de que todo está bien.

Trata de disculparse con un beso y las reacciones viralizadas en redes solamente fueron positivas hacia el español, quien después se tomó una foto con la adolescente.

Had the chance to meet her and her family today. So happy she is well after the scariest moment I’ve had on a tennis court. Annita is a brave girl! pic.twitter.com/FDZGermA44

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 24, 2020