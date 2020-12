El centrocampista explicó hoy en charla con Cardinal que tras finalizar el Apertura 2020 recibió la orden de ya no presentarse a entrenar, pero que -según el documento- igual continuaría cobrando sus haberes por el resto del contrato vigente.

"Yo estaba en el 12 de Octubre, terminó el Apertura y nos llegó una nota diciendo que no nos podemos presentar a entrenar, por el protocolo de la APF; pero que íbamos a percibir nuestro salario, supuestamente", señaló.

Según Burgos, tras semanas de intentar contactar con el presidente Ruben Monges, le llegó una nota indicando que él aún pertenecía a los registros del 12 de Octubre, lo que frustró una salida laboral al Boca Unidos del ascenso argentino.

“Hasta hace una semana estuve escribiéndole y nada. Entonces me dije: ‘¿Por qué yo voy a tratar de arreglar nada?’. Este 10 pasó dos meses que me debe salario, más una prima. Estoy en proceso de judicializar", advirtió.

"Yo traté de arreglar con el presidente (Monges) porque no me gusta tener problemas con el club, porque la demanda va a tener el 12 de Octubre, no él. Ya estuve en clubes de tabla para abajo, pero jamás me encontré con presidentes que le tratan así a sus jugadores”, lamentó.

Por último, Burgos añadió que Juan ‘Lolo’ Abente -que fue separado del plantel tras un polémico episodio- también pasa por la misma situación.