Oscar Barreto, miembro del CE de la Asociación Paraguaya de Fútbol explicó a Futgol 970 AM que la elección la debe tomar Robert Harrison.

"Esa es potestad absoluta suya", indicó el vicepresidente del Deportivo Capiatá. Barreto dijo asimismo que tiene un nombre pero insistió en que es el presidente quien decide.

"A mí me gustaría que fuera Miguel Figueredo el elegido. Tiene buena relación con los jugadores, además de ser una persona bastante preparada", refirió.

De la gestión de Harrison, Oscar mencionó que "nosotros apoyamos su trabajo", pero que "lamentablemente cuando asumimos eso nos tratan de chupamedias".

"Muchos dicen que somos chipasangres de la APF, pero en particular yo no he recibido un peso de parte de la Asociación", aseveró.

Enfatizó que "ya es tiempo de mirar hacia adelante. Lo de Juan Carlos Osorio ya es algo pasado" y que se impone el respaldo pleno a la selección nacional.