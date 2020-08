Este loable gesto agradece al aficionado el haberse quedado en casa durante todo el confinamiento y el no poder haber asistido a ninguno de los últimos partidos del equipo ni a las celebraciones, por ser a puerta cerrada y debido a las medidas de contingencia adoptadas por la pandemia del coronavirus.

El empresario Pete Couhig, dueño del equipo, se personó en la vivienda de este aficionado y le sorprendió con el trofeo de campeones de la división.

La temporada que viene será la primera que el Wycombe Wanderers juegue en el Championship (Segunda división del sistema de ligas) en toda su historia.

97-year-old lifelong fan Leslie has been shielding at home and hasn’t been able to get to Adams Park to see the precious League 1 play-off winners’ trophy.



So today, @petecouhig took it to him. pic.twitter.com/yfljJkNh7M

— Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) August 4, 2020