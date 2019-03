Uno de los puntos altos fue el trabajo de cobertura en defensa. No sufrió mucho en su última línea, salvo en algunas que otras jugadas.

En general casi siempre mantuvo a raya al cuadro mendocino, que tuvo en mayor proporción la pelota en su poder, pero sin mucha resolución y eficacia.

Olimpia en ofensiva no pesó. Roque Santacruz estuvo bien marcado, Ale Silva hasta ahora no justifica la campaña hecha por él para repatriarlo y allí se dividió el equipo, entre la buena tarea de cobertura y la discreta labor en ataque.

Para ser de visitante la paridad no es nada mala. Se suma un punto que puede ayudar en lo que resta del grupo, ya que Godoy Cruz no fue tan exigente como para no pretender más.

Daniel Garnero hizo algunos cambios para tratar de ser más ambicioso. Ingresó a William Candia, Brian Montenegro y Jorge Ortega, pero ninguno tuvo el tiempo necesario como para torcer el trámite, que en el balance final fue equilibrado.

Quizás, si habría que elegir a los que medianamente sobresalieron están Tabaré Viudez, a quien se cansaron de pegarle, Sergio Otálvaro que le dio proyección y Hernesto Caballero, que en la marca medular no desentonó.

Dinamismo e intensidad no faltaron, aunque quedó la sensación de que Olimpia podía aventurarse a más que algunos chispazos en la ofensiva.

No obstante, sacarle dos puntos al rival en su propia casa no es mala inversión y para ser el estreno, sirve para elaborar una mejor idea de cara al segundo juego.