Conversando con Deportes UNO, Monges mencionó que "el motivo principal por el cual lanzamos la candidatura es porque nunca hubo una apertura de la directiva para con los hinchas".

"Te vas al interior a conversar con ellos y te manifiestan que se sienten abandonados", agregó el aspirante al cargo más importante del club, manejado por Juan Zapag hace nueve años.

Monges asimismo se refirió a que "esto surgió después de varias reuniones en las que vimos la necesidad de cambiar la directiva", y que es de los que le gusta compartir con el pueblo.

Sobre eso contó que "cuando voy a la cancha prefiero estar en Norte antes que en Plateas o Preferencias", y aunque admite que no posee la logística para competir con Zapag y Lucio Maldonado, "no me habría tirado a la pileta si no había agua".

"Cerro es el club del pueblo y yo me siento respaldado por la gente que me rodea", afirmó Monges, quien de sus actividades contó que "trabajo con inversores extranjeros".

El lunes venidero hará la presentación de su equipo de trabajo y detallará las estrategias de trabajo para el club.