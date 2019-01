​El ex marcador ahora dirige a la División Reserva de General Díaz, último club que lo viera en modo activo.

Este habló acerca de este nuevo desafío a Futgol 970 AM. "Ya me sentía un poquito cansado. Entonces el presidente me propuso hacer esto y dirigir la Reserva de General Díaz", dijo.

A sus 35 años, Martínez contó que "la pasión por ser entrenador me agarró demasiado rápido" y que "desde el año pasado comencé a despedirme en redes sociales".

En su recorrido profesional se consignan clubes como Olimpia (2008), Atlético 3 de Febrero (2009 y 2011), Sportivo Luqueño y Sport Colombia (2010), Sportivo Carapeguá (2012 y 2013), Sol de América (2015), Deportivo Capiatá (2015 al 2017) y General Díaz (2013, 2014 y 2018).

De sus proyecciones como técnico, Cristian refirió que "para esta temporada van a ser promovidos a Primera tres futbolistas" y que ya están procediendo a las revisiones médicas pertinentes.