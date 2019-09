“Acepto que me pude equivocar”, dijo Miguel Ángel Russo sobre la llamativa ausencia de Federico Carrizo en el último partido, y derrota, de Cerro Porteño ante Libertad. No se llora sobre la leche derramada y el estratega anima a los suyos a pasar página y buscar el pronto retorno a la senda victoriosa.

El director técnico azulgrana admitió que no llevar al ‘Pachi’ Carrizo a Tuyucuá puede ser “una equivocación” suya, pero ello “no cambia nada”.

“No es normal lo qué pasó el otro día con Carrizo, acepto que me pude haber equivocado, pero no cambia el resultado”, afirmó hoy en conferencia.

Si bien la situación en la tabla no pinta bien, Russo hace un llamado a los suyos para encontrar aquel juego que se supo explotar en la Libertadores.

"La derrota nos dolió, de acá en más tenemos que revertir la situación. Tenemos que trasladar al torneo local la manera en la que jugamos la Copa Libertadores”, indicó.

Russo explicó que el equipo “hizo autocrítica” y está “dolido” por “no haber hecho más” para evitar la derrota ante Libertad.

"Sabemos que podemos cometer errores, somos humanos. El primero que se equivoca soy yo. Este es un juego de errores y aciertos, si cometemos errores el rival se aprovecha”, alegó.

“Aprendo todos los días. No me condiciono. Me gusta mejorar, me gusta ganar y me duele cuando pierdo”, sentenció.

Cerro Porteño tendrá la chance de redimirse ante su gente este domingo en la Olla, cuando reciba al urgido Sportivo Luqueño.