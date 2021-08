​“Nottingham Forest está encantado de confirmar el fichaje del centrocampista paraguayo Braian Ojeda”.

Así encabeza en su boletín informativo el club inglés, que tiene como máxima referencia deportiva haber sido campeón de Europa en 1979.

Ojeda es el nuevo refuerzo del club rojo, luego de que este adquiriera el pase del mismo al 70% y suscriba un contrato de cuatro temporadas.

A message from our new Paraguayan midfielder, Braian Ojeda! #NFFC pic.twitter.com/G5CMy6cDJN

El ahora ex Olimpia se unirá a su nuevo equipo una vez que cumpla con su participación en Eliminatorias con Paraguay en este mes.

“Braian es un fichaje que nos dará una mano valiosa en el área del mediocampo central. Tiene un buen perfil como jugador joven con ganas de progresar”, refirió el gerente deportivo Chris Hughton, según refiere el portal del club.

Agrega que “es una incorporación importante para la plantilla. Espero poder trabajar con Braian durante el parón internacional mientras comenzamos a prepararnos para el partido de Cardiff”.

Ojeda llega de la mano con Mohamed Drager, procedente del Olympiakos de Grecia como incorporación.

Two more incomings for The Reds



#NFFC

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 31, 2021