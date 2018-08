Aquella imagen del ’10’; borracho y salido de si en pleno palco preferencial del colosal estadio de San Petersburgo, que va para la posteridad.

En este sentido, ese mismo día, durante el partido de la selección argentina, Maradona sufrió una una baja en su presión arterial y tuvo que ser auxiliado por paramédicos, imagen que dio vuelta al mundo.

Las horas pasaban y las versiones sobre el supuesto deceso del astro argentino cobraron fuerza con la parición de unos audios que fueron rápidamente viralizados a través de las redes sociales.

“¿Te enteraste? No aguantó. Dio lo que pudo. Estamos en la clínica. Fue paro cardiorrespiratorio. Lo intentaron levantar. Intentaron con una inyección de adrenalina en el corazón. Intentaron un montón de vueltas y no hubo manera. No sé como lo van a poder contener hasta mañana, pero no digas nada”, decía una voz anónima respecto de la salud del exfutbolista.

Tras varias semanas, Maradona y sus abogados encontraron al responsable y lo llevaron ante la justicia argentina, logrando un acuerdo de compensación económica a cambio de no revelar su identidad.

“Este caso debe quedar como un emblema. Para que al próximo que se le ocurra hacer una cosa similar sepa que va a pagar las consecuencias. Y para que la justicia, de alguna manera, implemente mecanismos que permitan colaborar a la hora de saber quién o quiénes son los responsables de este tipo de actos”, expresó abogado de Maradona, Matías Morla, al diario porteño Clarín.