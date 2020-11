Setién, quien dimitió al cargo de técnico del club culé tras la paliza que propinó Bayern Munich de 8-2 contó que fue complicado gestionar al argentino.

En una de las tantas anécdotas que recordó, el santanderino dijo que el rosarino desoyó las instrucciones del ayudante de Quique, quien lo advirtió.

"Si no te gusta lo que digo, pues ahí tienes la puerta", cuenta que le dijo. Antes, Messi manifestó que Quique debe respetar al grupo de jugadores que lo ganó todo.

Setién reconoció que "Messi es difícil de gestionar. Te hace ver cosas que él quiere" y que en su momento recordó a Gerardo Martino, quien también tuvo un entredicho con el 10.

"He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho y los demás", refirió.

En el caso de Tata, este le había dicho que "sé que puedes llamar al presidente y me echan de inmediato, pero no me lo recuerdes todos los días". Setién explicó que esa situación la vivió en carne propia.

"He escuchado esa frase y otras más. No me hace falta que nadie me diga lo que dijo Martino u otro. Lo he vivido yo mismo", indicó.