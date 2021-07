El dirigente cerrista confesó que “lo primero” que se le pasa por la mente es “pedir la anulación del partido”, aunque todavía no han decidido la forma de dar el paso, pero sí la protesta.

“Los abogados del club están trabajando en la nota, lo primero que se me viene es pedir una anulación de partido. No sé si se puede anular el juego, pero desde mi indignación digo esto. El daño está y no lo van a cambiar, en lo deportivo y lo económico es un daño enorme al club", señaló hoy en charla con radio Monumental.

El gol anulado a Mauro Boselli levantó roncha, más teniendo en cuenta el resultado final del encuentro (0-2). “Es enorme el despojo, no puede ser que se les escape esto. Ni bien se escucha el audio no miraron abajo la posición del defensor", refirió.

"Se les va a sancionar con 4 o 5 partidos a los del VAR y luego van a regresar. El resultado se tiene que proteger desde lo lícito", zanjó.

Horas complicadas para Cerro Porteño. El resultado es bastante importante a favor del elenco brasileño, que tiene un pie en los cuartos de final de la Copa Libertadores.