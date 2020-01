El veterano estratega se mandó a mudar, disconforme por la falta de los jugadores que él solicitó.

Decisión que impactó a propios y extraños. Los de Villarrica ficharon 17 futbolistas (12 con antecedentes en Primera) y de igual forma no le bastó.

“20 días estuve escuchando la misma película y no pasaba nada. A días de jugar, no podíamos hacer fútbol, no teníamos 22 jugadores. Le dije al presidente lo que pensaba. A ese equipo le falta lo que realmente yo había pedido “, señaló El Caudillo hoy en charla con Monumental.

Jacquet solicitó la incorporación de Dionisio ‘Loco’ Pérez, que terminó en River, y Néstor González, que fichó por General Díaz. No aguantó más y dejó el equipo a puertas de un amistoso internacional y presentación del cuerpo técnico y jugadores. “No había nada más que hablar”, agregó.

Troadio Duarte, el artífice del ascenso, toma el timón y llevará el proyecto hasta donde pueda.

“Quiero disfrutar de la vida, por eso no venía trabajando. Siempre tengo ofertas. Mi deseo es que el equipo de Villarrica siga en Primera por el trato que tuve con los jugadores”, zanjó Jacquet.